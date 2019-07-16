Ошибшегося в пользу «Спартака» судью оставили без футбола

Работу Москалева в этой игре Егоров назвал очень неудачной и указал на большое количество ошибок и спорных моментов. Также глава департамента заявил, что победный гол спартаковца Самуэля Жиго засчитывать было нельзя: он был забит с нарушением правил.

«Мы дадим Москалеву время успокоиться, отдохнуть и прийти в себя. И вас я прошу не нагнетать: все бывает в жизни. Естественно, по нашему кодексу он будет отстранен на какое-то время», — сказал Егоров.

Матч между «Спартаком» и «Сочи» прошел 13 июля. Жиго сумел отличиться на 94-й минуте встречи, всего судья Москалев добавил к основному времени семь минут.