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Ошибшегося в пользу «Спартака» судью оставили без футбола 

Lenta.ru + ещё 28 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Судья матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Сочи» Владимир Москалев временно отстранен от работы. Об этом рассказал руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».
Работу Москалева в этой игре Егоров назвал очень неудачной и указал на большое количество ошибок и спорных моментов. Также глава департамента заявил, что победный гол спартаковца Самуэля Жиго засчитывать было нельзя: он был забит с нарушением правил.
«Мы дадим Москалеву время успокоиться, отдохнуть и прийти в себя. И вас я прошу не нагнетать: все бывает в жизни. Естественно, по нашему кодексу он будет отстранен на какое-то время», — сказал Егоров.
Матч между «Спартаком» и «Сочи» прошел 13 июля. Жиго сумел отличиться на 94-й минуте встречи, всего судья Москалев добавил к основному времени семь минут.
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Футбол , Самуэль Жиго , Владимир Москалев , Александр Егоров , Спартак , РФС
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