Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«ПСЖ» не удалось уговорить Неймара остаться 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Нападающий сборной Бразилии Неймар принял решение покинуть "Пари Сен-Жермен", сообщает Sky Sports.
По информации издания, 15 июля бразилец провел встречу со спортивным директором клуба Леонардо. Функционер пытался уговорить форварда остаться во французской команде, однако футболист не поменял своего решения перейти в другой коллектив.
Отмечается, что наиболее вероятным вариантом является трансфер игрока в "Барселону".
В прошлом сезоне чемпионата Франции Неймар сыграл в 16 матчах, в которых забил 15 мячей и отдал семь результативных передач.
Ранее сообщалось, что эксклюзивное интервью с Неймаром было украдено.
Газета.Ru: последние новости
Суд призвал Месси извиниться за обвинения в коррупции "ПСЖ" не удалось уговорить Неймара остаться Грузинского футболиста освистали в Москве
Футбол
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Овечкин сделал странный подарок родителям
Российских спортсменов дисквалифицировали за допинг
Месси призвали извиниться за обвинения в коррупции
Ватерполистки РФ разгромили сборную Южной Кореи на ЧМ
Определился победитель Летней лиги НБА
Видео
01:22
В США футболисту грозит тюрьма за драку с полицейским
Футбол
00:41
Повторила за Туктамышевой? Что творит Медведева
Фигурное катание Статьи
00:40
Фанаты «Зенита» устроили потасовку с ОМОНом
Футбол
02:43
Названа причина смерти биатлониста в Крыму
Биатлон Прочее
05:04
Экстремисты и провокации: России запрещают играть с Грузией
Летние виды спорта Статьи
00:21
Вратарь пропустил курьезный автогол
Футбол
00:33
Погба забил пахом и отпраздновал гол через боль
Футбол
00:21
Футболисту стало плохо после перехода в «Реал»
Футбол
05:37
Тарасов напрасно лег под нож
Футбол
00:32
Кто продал Олимпиаду? Скандал в МОК
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение