«ПСЖ» не удалось уговорить Неймара остаться

Нападающий сборной Бразилии Неймар принял решение покинуть "Пари Сен-Жермен", сообщает Sky Sports.

По информации издания, 15 июля бразилец провел встречу со спортивным директором клуба Леонардо. Функционер пытался уговорить форварда остаться во французской команде, однако футболист не поменял своего решения перейти в другой коллектив.

Отмечается, что наиболее вероятным вариантом является трансфер игрока в "Барселону".

В прошлом сезоне чемпионата Франции Неймар сыграл в 16 матчах, в которых забил 15 мячей и отдал семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что эксклюзивное интервью с Неймаром было украдено.