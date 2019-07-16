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ПСЖ серьезно пригрозил Неймару 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи пригрозил бразильскому нападающему Неймару, сообщает El Pais.
По сведениям издания, босс парижского клуба был разъярен из-за желания бразильца вернуться в "Барселону", причем с понижением зарплаты. В связи с этим Аль-Хелаифи объявил Неймару, что ни разу не выпустит его на поле до конца контракта, который действует до лета 2022 года. После этого форвард приступил к тренировкам с командой.
Ранее сообщалось, что ПСЖ готов продать 27-летнего Неймара за 222 миллиона евро. Именно за эту сумму парижский клуб выкупил трансфер игрока летом 2017 года.
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