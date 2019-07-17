Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гризманн назвал самого жесткого соперника 

Газета.Ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: © Константин Чалабов РИА Новости
Новичок "Барселоны" Антуан Гризманн рассказал, кого считает самым жестким соперником в своей карьере, передает официальный сайт каталонского клуба.
Он заявил, что самым жестким противником считает еще одного вновь прибывшего в "Барселону" игрока — Френки Де Йонга.
"Де Йонг — самый жесткий соперник, с которым я когда-либо сталкивался. Мне приходилось накрывать его, и я никогда не мог его остановить", — заявил француз.
Де Йонг до каталонского клуба выступал за амстердамский "Аякс" и был назван лучшим игроком сезона-2018/19 в нидерландской Эредивизи.
Ранее сообщалось, что новичку "Барселоны" Гризманну дважды прокинули мяч между ног на тренировке.
Газета.Ru: последние новости
Новичок "Краснодара" прокомментировал переход в клуб Антон Миранчук рассказал про отказ "Борнмуту" Зидан трогательно попрощался с умершим братом
Футбол , Антуан Гризманн
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смолов пожертвовал деньги на ремонт сельского клуба
Новичок «Краснодара» прокомментировал переход в клуб
Ласицкене выиграла 16-й турнир подряд1
Загитова открыла крышку бутылки ударом конька
Экс-игрока сборной России дисквалифицировали за кокаин7
Видео
01:22
В США футболисту грозит тюрьма за драку с полицейским
Футбол
00:41
Повторила за Туктамышевой? Что творит Медведева
Фигурное катание Статьи
01:06
В Канаде лучше: Медведева кольнула Тутберидзе
Фигурное катание Статьи
00:40
Фанаты «Зенита» устроили потасовку с ОМОНом
Футбол
02:43
Названа причина смерти биатлониста в Крыму
Биатлон Прочее
05:04
Экстремисты и провокации: России запрещают играть с Грузией
Летние виды спорта Статьи
00:21
Вратарь пропустил курьезный автогол
Футбол
00:33
Погба забил пахом и отпраздновал гол через боль
Футбол
00:21
Футболисту стало плохо после перехода в «Реал»
Футбол
05:37
Тарасов напрасно лег под нож
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение