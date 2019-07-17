Гризманн назвал самого жесткого соперника

Новичок "Барселоны" Антуан Гризманн рассказал, кого считает самым жестким соперником в своей карьере, передает официальный сайт каталонского клуба.

Он заявил, что самым жестким противником считает еще одного вновь прибывшего в "Барселону" игрока — Френки Де Йонга.

"Де Йонг — самый жесткий соперник, с которым я когда-либо сталкивался. Мне приходилось накрывать его, и я никогда не мог его остановить", — заявил француз.

Де Йонг до каталонского клуба выступал за амстердамский "Аякс" и был назван лучшим игроком сезона-2018/19 в нидерландской Эредивизи.

Ранее сообщалось, что новичку "Барселоны" Гризманну дважды прокинули мяч между ног на тренировке.