«Ювентус» готов отдать 3 футболистов за Погба

Туринский «Ювентус» не отступает в переговорах с «Манчестер Юнайтед» по трансферу французского полузащитника Поля Погба.

По данным Corriere dello Sport, чемпион Италии готов предложить за 26-летнего хавбека сразу троих своих футболистов. Речь идет о защитнике Жоау Канселу и полузащитниках Дугласе Косте и Блезе Матуиди.

Контракт Погба с «красными дьяволами» рассчитан до 2021 года. Английский клуб оценивает француза в 200 миллионов евро.

Напомним, что француз защищал цвета «Ювентуса» с 2012 по 2016 год.