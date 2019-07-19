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«Ювентус» готов отдать 3 футболистов за Погба 

Football Media + ещё 8 3 часа назад
Фото: Reuters
Туринский «Ювентус» не отступает в переговорах с «Манчестер Юнайтед» по трансферу французского полузащитника Поля Погба.
По данным Corriere dello Sport, чемпион Италии готов предложить за 26-летнего хавбека сразу троих своих футболистов. Речь идет о защитнике Жоау Канселу и полузащитниках Дугласе Косте и Блезе Матуиди.
Контракт Погба с «красными дьяволами» рассчитан до 2021 года. Английский клуб оценивает француза в 200 миллионов евро.
Напомним, что француз защищал цвета «Ювентуса» с 2012 по 2016 год.
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