Аршавин: алкоголь — нормальное явление, футбол и пиво всегда рядом

Бывший капитан "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал возможное возвращение пива на футбольные стадионы. Ранее глава РФПЛ Сергей Прядкин рассказал, что в настоящее время обсуждается вопрос о продаже пива на стадионах. "Алкогольные напитки — нормальное явление. И для Англии, и для других стран. Болельщики перед матчем идут в паб, где выпивают не одну пинту. Футбол и пиво всегда рядом, — приводит слова Аршавина Sport24. — Не знаю, хорошо это или плохо, но это факт. Если болельщику нужен дополнительный допинг, то пусть пьет пиво. И своими эмоциями заряжает команду". В настоящий момент в России запрещена продажа алкогольной продукции на спортивных мероприятиях.