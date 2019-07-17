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«Веселы и любят Россию». Начальник ИК призвал не верить слухам о Кокорине и Мамаеве 

360tv.ru 1 час назад
В белгородском управлении ФСИН заявили, что в колонии, где отбывают наказание спортсмены Александр Кокорин и Павел Мамаев, не снималось видео с футболом. Раньше в Сети появились кадры с матча, где двое игроков весьма напоминали знаменитых футболистов.
«Могу сказать, что живы-здоровы, бодры, веселы, дышат свежим воздухом, любят Россию. Это все брехня, не верьте никому», — сказал «360» начальник ИК-4 Сергей Плясов, добавивший, что его информация о помещении Мамаева и Кокорина в штрафном изоляторе тоже не соответствует действительности.
Эту информацию «360» подтвердили и в белгородском управлении ФСИН. По информации пресс-службы, за время нахождения в исправительном учреждении футболисты не привлекались к дисциплинарной ответственности.
«В связи с появлением в интернете видео о футбольном матче, в котором принимают участие якобы осужденные ФКУ ИК-4 УФСИН России по Белгородской области, поясняем, что администрация исправительного учреждения никакого отношения к съемкам данного видеоролика не имеет, соответственно, каких-либо разрешений на проведение съемок не выдавалось», — добавили в пресс-службе УФСИН.
Ранее в Сети появилось видео с матчем на поле, огороженном колючей проволокой. Среди игроков узнали Кокорина и Мамаева. Люди, похожие на них, выглядят очень счастливыми и улыбаются.
После публикации видео «Спорт-Экспресс» опубликовал расшифровку разговора с Плясовым, в котором тот говорит, что футболисты находятся в штрафном изоляторе.
«Какие кадры? Какие кадры могут быть? Все вопросы в пресс-службу УФСИН. Они в данный момент сидят в штрафном изоляторе — все втроем», — говорится в публикации.
Мамаев и Кокорин устроили хулиганскую вечеринку в октябре прошлого года. От их рук пострадали несколько человек. В начале мая Пресненский суд объявил их виновными и назначил им реальные сроки. Полузащитник «Краснодара» и их друг Александр Протасовицкий приговорены к одному году и пяти месяцам колонии общего режима, наказание братьев Кокориных продлится на месяц дольше.
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