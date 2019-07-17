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Назван любимый футбольный клуб россиян 

Lenta.ru + ещё 3 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Московский «Спартак» стал самым популярным футбольным клубом среди россиян. Об этом свидетельствует исследование компании «Яндекс», опубликованные во «ВКонтакте».
На основе данных о поисковых запросах «Яндекс» составил карту предпочтений футбольных болельщиков. «Спартак» стал первым в большинстве регионов России (матчи с его участием пользователи искали чаще всего), он же лидирует по общему числу поклонников. Второе место в обеих категориях занимает «Зенит», ЦСКА стал третьим по числу болельщиков, однако самым популярным оказался лишь в Северной Осетии.
Большинство клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) победили в «домашнем» регионе (так, «Урал» стал самым популярным в Екатеринбурге, «Тамбов» — в Тамбове). На карте не оказалось трех клубов: «Локомотива», «Динамо» и «Сочи».
Новый сезон РПЛ стартовал 12 июля матчем «Динамо» — «Арсенал» (1:1). Действующим чемпионом России является «Зенит».
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Футбол , Спартак , Зенит , ФК "Урал" , Локомотив , ЦСКА , Динамо , Яндекс
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