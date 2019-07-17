Фанат прервал матч ПФЛ и пытался атаковать судью

pic.twitter.com/lVrFP594UE— Drafts 2.0 (@drafts_2) 17 июля 2019 г. Матч 1-го тура ПФЛ зоны «Центр» между «Араратом» и «Сатурном» был прерван из-за попытки фаната атаковать главного рефери.

Во втором тайме при счёте 6:2 в пользу столичной команды арбитр назначил пенальти в ворота гостей. После этого на поле выбежал болельщик. Он ударил мячом в сторону главного судьи и начал сближаться с ним. В ситуацию пришлось вмешаться стюардам, которые и поймали фаната.