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Федор Смолов пожертвовал 400 тысяч в прямом эфире 

Рамблер 1 час назад
Игрок московского "Локомотива" и сборной России по футболу Федор Смолов сделал благотворительный перевод на 400 тысяч рублей для дома культуры в селе Костин Лог (Алтайский край). Федор участвовал в игре в шоу "Comment Out" на YouTube-канале "Чикен Карри". По правилам игры между собой соревнуются 2 участника. Каждый участник по очереди тянет 3 карточки. На первой карточке написано имя известной медийной личности (федор вытянул Дмитрия Нагиева), на второй карточке написан комментарий, который должен будет оставить участник на странице звезды в Инстаграм (Федор вытянул "Как же у меня жжет пукан от вчерашних острых крылышек, твой язык бы стал для меня настоящим подорожником"). На третьей карточке написано наказание за отказ оставлять комментарий (Федор вытянул оплату ремонта крыши дома культуры стоимостью 400 тысяч рублей). Немного подумав, футболист решил сделать благотворительный перевод. В знак благодарности дом культуры в селе теперь назовут в честь игрока сборной.
Оппонентом Смолова в этом выпуске была бывшая жена бывшего игрока "Локомотива" Дмитрия Тарасова — Ольга Бузова.
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Футбол , Видео , Дмитрий Тарасов , Дмитрий Нагиев , Федор Смолов , Ольга Бузова , Локомотив
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