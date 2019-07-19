Алана Мамаева: три дня пролетели…

Три дня обычно длится так называемое семейное свидание в исправительных учреждениях, когда заключенного отпускают к жене в гостиницу при колонии.

Впрочем, сама фотография могла быть сделана до ареста футболистов: некоторые подписчики обратили внимание, что Кокорин изображен с наушниками, которые в ИК запрещены.