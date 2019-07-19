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Алана Мамаева: три дня пролетели… 

Рамблер + ещё 33 2 часа назад
Фото: Instagram
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев побывали на свидании с женами. К такому выводу пришли подписчики Аланы Мамаевой, которая опубликовала в Instagram фотографию, где обе пары позируют вместе, и подписала ее: «3 дня пролетели…».
Три дня обычно длится так называемое семейное свидание в исправительных учреждениях, когда заключенного отпускают к жене в гостиницу при колонии.
Впрочем, сама фотография могла быть сделана до ареста футболистов: некоторые подписчики обратили внимание, что Кокорин изображен с наушниками, которые в ИК запрещены.
Напомним, Кокорин и Мамаев отбывают заключение в исправительной колонии №4 в Белгородской области.
Футбол , Павел Мамаев , Алана Мамаева , Александр Кокорин , ФСИН
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