Алана Мамаева: три дня пролетели… 

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев побывали на свидании с женами. К такому выводу пришли подписчики Аланы Мамаевой, которая опубликовала в Instagram фотографию, где обе пары позируют вместе, и подписала ее: «3 дня пролетели…».
Три дня обычно длится так называемое семейное свидание в исправительных учреждениях, когда заключенного отпускают к жене в гостиницу при колонии.
Впрочем, сама фотография могла быть сделана до ареста футболистов: некоторые подписчики обратили внимание, что Кокорин изображен с наушниками, которые в ИК запрещены.
Напомним, Кокорин и Мамаев отбывают заключение в исправительной колонии №4 в Белгородской области.