Гилерме официально продлил контракт с «Локомотивом»

Василий Кикнадзе. Жаль, что не получилось подписать контракт раньше, но хорошо, что сделали это сейчас. Гилерме сильный вратарь международного уровня и здорово, что ближайшие три года он проведет с нами. Я поздравляю Гилерме, поздравляю болельщиков, поздравляю нас всех, прокомментировал подписание контракта с голкипером генеральный директор Локомотива

Напомним, что ранее Локомотив не мог договориться с Гилерме о продлении трудового соглашения, а Кикнадзе не исключал возможности того, что бразилец покинет команду ближайшей зимой.

Гилерме перешел в Локомотив в августе 2007 года из бразильского Атлетико Паранаэнсе за 1,25 миллиона евро. С тех пор голкипер провел за московский клуб 289 матчей, пропустив в них 276 мячей.

Предыдущий контракт вратаря с железнодорожниками был рассчитан до конца декабря 2019 года.