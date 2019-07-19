Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гилерме официально продлил контракт с «Локомотивом» 

Советский спорт + ещё 22 2 часа назад
Фото: Советский спорт
Жаль, что не получилось подписать контракт раньше, но хорошо, что сделали это сейчас. Гилерме сильный вратарь международного уровня и здорово, что ближайшие три года он проведет с нами. Я поздравляю Гилерме, поздравляю болельщиков, поздравляю нас всех, прокомментировал подписание контракта с голкипером генеральный директор Локомотива Василий Кикнадзе.
Напомним, что ранее Локомотив не мог договориться с Гилерме о продлении трудового соглашения, а Кикнадзе не исключал возможности того, что бразилец покинет команду ближайшей зимой.
Гилерме перешел в Локомотив в августе 2007 года из бразильского Атлетико Паранаэнсе за 1,25 миллиона евро. С тех пор голкипер провел за московский клуб 289 матчей, пропустив в них 276 мячей.
Предыдущий контракт вратаря с железнодорожниками был рассчитан до конца декабря 2019 года.
Советский спорт: последние новости
«Челси» в контрольном матче проиграл «Кавасаки Фронтале» Игроки «Ньюкасла» стали участниками уличной драки (фото) «Жальгирис» не смог пробиться во второй квалификационный раунд Лиги Европы
Футбол , Василий Кикнадзе , Локомотив
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФС выпустил сообщение об использовании системы VAR
Гвоздик высказался о вражде русских и украинцев
Сборная России встретится с бельгийцами в Петербурге
Отменён матч по регби между сборными России и Грузии
Чемпион НБА Кузмич выведен из комы
Видео
01:22
В США футболисту грозит тюрьма за драку с полицейским
Футбол
03:47
Федор Смолов пожертвовал 400 тысяч в прямом эфире
Футбол
00:41
Повторила за Туктамышевой? Что творит Медведева
Фигурное катание Статьи
01:06
В Канаде лучше: Медведева кольнула Тутберидзе
Фигурное катание Статьи
00:40
Фанаты «Зенита» устроили потасовку с ОМОНом
Футбол
02:43
Названа причина смерти биатлониста в Крыму
Биатлон Прочее
05:04
Экстремисты и провокации: России запрещают играть с Грузией
Летние виды спорта Статьи
09:57
Мамун забеременела от пловца
Летние виды спорта Статьи
00:21
Вратарь пропустил курьезный автогол
Футбол
00:33
Погба забил пахом и отпраздновал гол через боль
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение