Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бывший заключенный рассказал о колонии Кокорина и Мамаева 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший заключенный Валентин Соколов рассказал об условиях содержания в исправительной колонии №4, куда были этапированы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Его слова приводит «Советский спорт».
Соколов заявил, что в этой колонии царят жесткие порядки. «Приходит этап, и начальник колонии просто смотрит и просто по своему желанию того, кто ему не понравился. Того выводят в коридор, где бьют, а потом отправляют в ШИЗО», — вспомнил он. Мужчина отметил, что это не коснется Кокорина и Мамаева, относящихся к категории «блатных».
По словам Соколова, у прибывших в колонию забирают все вещи безвозвратно. «Часы за 100 рублей все равно заберут. Зубную щетку старую. Остаешься вообще голый. Библию кинули на пол с фразой: "Нам п….й», мы язычники"», — вспомнил он.
13 июня Московский городской суд приговорил Кокорина к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима, Мамаева — к одному году и пяти месяцам. Футболисты были этапированы в колонию №4 в Белгородской области.
Оба спортсмена находились в СИЗО с октября 2018-го. Содержание их под стражей неоднократно продлевалось. Осенью прошлого года Кокорин и Мамаев стали зачинщиками двух драк в центре Москвы.
Последние новости
Определены сроки наступления аномальной жары в России Зеленский назвал способ восстановить диалог с Россией В Донбассе согласовали бессрочное перемирие
Комментарии
Футбол , Павел Мамаев , Валентин Соколов , Александр Кокорин , Мосгорсуд , ФСИН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мейвейзер умоляет Нурмагомедова о встрече1
Крикет не будет признан видом спорта в России
«Ювентус» объявил о трансфере Де Лигта
Усик хочет стать рефери1
Шарапова заявлена на US Open
Видео
01:22
В США футболисту грозит тюрьма за драку с полицейским
Футбол
03:47
Федор Смолов пожертвовал 400 тысяч в прямом эфире
Футбол
00:41
Повторила за Туктамышевой? Что творит Медведева
Фигурное катание Статьи
01:06
В Канаде лучше: Медведева кольнула Тутберидзе
Фигурное катание Статьи
00:40
Фанаты «Зенита» устроили потасовку с ОМОНом
Футбол
02:43
Названа причина смерти биатлониста в Крыму
Биатлон Прочее
05:04
Экстремисты и провокации: России запрещают играть с Грузией
Летние виды спорта Статьи
00:21
Вратарь пропустил курьезный автогол
Футбол
00:33
Погба забил пахом и отпраздновал гол через боль
Футбол
00:21
Футболисту стало плохо после перехода в «Реал»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение