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Семак хочет продлить контракт с Кокориным 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак рассказал о том, что ждет нападающего сине-бело-голубых Александра Кокорина после освобождения из колонии, сообщает "СЭ".
8 мая Пресненским судом Москвы форвард вместе с братом Кириллом и хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым были осуждены по делу о двух драках в центре столицы на полтора года и год и пять месяцев колонии общего режима соответственно.
30 июля контракт Кокорина с клубом истекает.
"Зенит" не сможет продолжить следить за состоянием здоровья Кокорина по окончании контракта. Но я был бы рад его возвращению в команду. Хотелось бы, чтоб он поскорее вернулся к тренировках с нами и заключил новый контракт", — сказал Семак.
Ранее экс-заключенный рассказал об ожидающих Кокорина и Мамаева наказаниях.
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