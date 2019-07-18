Певицу @ladygaga ругают в инстаграме, в т.ч. русскоговорящие пользователи. А мы не ругаем, мы приглашаем в Балашиху! Давай концерт, приезжай на матч «Авангарда», проводи тут отпуск! Хоккейное сообщество — самое дружелюбное в мире, в нём нет осуждения и травли 🤗

P. S. С нас ковёр pic.twitter.com/YbRB38W1OL— ХК Авангард (@hcavangardomsk) 18 июля 2019 г.