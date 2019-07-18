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«Авангард» пригласил Леди Гагу на концерт в Балашиху 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: REUTERS/Andrew Kelly
Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" пригласил известну американскую певицу Леди Гагу на матч команды в Балашихе, сообщает твиттер-аккаунт "ястребов".
Хоккеисты осудили негативные комментарии под постом артистки со стороны русскоговорящих пользователей инстаграма. Ее критикуют за романтические отношения с актером Бредли Купером, являющийся бывшим мужем русской модели Ирины Шейк.
"Все ругают в инстаграме певицу Леди Гагу. А мы приглашаем ее в Балашиху. Давай концерт на матче "Авангарда"! Проведи отпуск. Хоккейное сообщество — самое дружелюбное. Тут никто не осуждает и не травит. P. S. С нас ковер", — говорится в посте клуба.
В этом сезоне "Авангарду" пришлось перебраться в Балашиху в связи с проблемами с домашней ареной.
Ранее волейболистка Екатерина Гамова отреагировала на флешмоб в инстаграме Леди Гаги.
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Футбол , Екатерина Гамова , Ирина Шейк , Стефани Джерманотта , ХК Авангард
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