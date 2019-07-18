Начальник колонии Мамаева и Кокорина нарушил протокол 

Подполковник внутренней службы Сергей Плясов соврал, говоря, что Кокорин и Мамаев не играли в футбол в исправительной колонии, передает "Советский спорт".
Такое мнение высказал человек, четыре месяца проведший в колонии, в которой сейчас сидят известные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
"По прибытии каждому заключенному положено десять дней карантина, если их не определяют в изолятор, где условия совсем кошмарные. Но футболистам, в связи с медийностью, ШИЗО не грозил — их, как мне сказали, сразу поместили в восьмой отряд, с улучшенными условиями. Впрочем, правила карантина одинаковы для всех. Видимо, поэтому начальник колонии и стал оправдываться, так как процедура нарушена", — рассказал собеседник.
Этот протокол свойственен для каждого централа, добавил источник.
Не так давно в СМИ появилось видео, где спортсмены играют в футбол. Через какое-то время начальник учреждения сказал, что это неправда.
Ранее сообщалось, что главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал о сроках восстановления отбывающих наказание за участие в двух драках в центре Москвы футболистов Александре Кокорине и Павле Мамаеве.