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Уткин раскритиковал трансфер Мирзова в «Спартак» 

RT на русском + ещё 14 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Известный футбольный журналист и блогер Василий Уткин считает, что новичком «Спартака» Резиуаном Мирзовым не интересовались другие клубы.
«Игрок ничей настолько, насколько это возможно. Не нужен и не собирался играть за клуб, которому принадлежит, и в прошлом году не играл. Свободного де-факто, не слишком дорогого, статусного, в расцвете сил игрока не хочет «Зенит». Не хочет ЦСКА. Не хочет даже «Рубин» — хотя ситуация прямо для «Рубина», перехватить Мирзова на вырост. «Рубин» ищет игроков близкой зоны действия: Сутормин, Кварацхелия, но Мирзов не нужен. Сдаётся мне, «Спартак» снова купил на рубль пятаков», — написал Уткин в Telegram.
Резиуан Мирзов переходил в «Спартак» из «Ростова», однако прошлый сезон провёл в аренде в тульском «Арсенале».
Ранее Цорн заявил, что Мирзов добавит разнообразия атакующей игре «Спартака».
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Футбол , Резиуан Мирзов , Василий Уткин , Спартак , Зенит , ЦСКА
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