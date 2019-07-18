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Французы захотели Дзюбу на время 

Lenta.ru + ещё 3 25 минут назад
Фото: РИА Новости
Французский «Марсель» хочет взять в аренду нападающего «Зенита» Артема Дзюба. Об этом сообщает Betting Insider.
По информации источника, «Марсель» не решится на полный трансфер из-за возраста и зарплаты футболиста, которая превышает три миллиона евро в год. «Зенит» же не устраивает вариант с арендой, потому что у Дзюбы остался один год по контракту. Сам же форвард готов рассмотреть вариант с временным переходом в «Марсель», однако более заинтересован в полноценном трансфере.
Дзюба стал лучшим футболистом сезона-2018/2019 по версии Российского футбольного союза (РФС). По итогам сезона форвард забил восемь мячей и отдал 10 голевых передач. В составе сине-бело-голубых он стал чемпионом России. Он выступает за «Зенит» с 2015 года.
В мае этого года сообщалось, что португальский агент Жорже Мендеш попытается организовать трансфер Дзюбы в один из клубов Английской премьер-лиги. Мендеш представляет интересы многих известных футболистов, в частности форварда туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.
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Футбол , Криштиану Роналду , Зенит , РФС
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