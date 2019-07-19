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Футболисты клуба АПЛ устроили драку на улице 

Lenta.ru + ещё 14 3 часа назад
Футболисты клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ньюкасл Юнайтед» Джонджо Шелви и Карл Дарлоу приняли участие в потасовке. Об этом пишет Daily Mail.
Инцидент произошел 13 июля в английском городе Морпет, однако об этом стало известно только сейчас. Полузащитник «сорок» Шелви вступил в перепалку с местным жителем. После череды взаимных оскорблений вратарь Дарлоу ударил обидчика Шелви ногой в спину. Началась драка, которая продолжалась около 20 минут.
Инцидент произошел за семь часов до вылета «Ньюкасла» на предсезонное турне в Китай. Клуб отказался комментировать поведение футболистов, но заверил, что по возвращению команды в Англию будет проведено расследование.
В рамках предсезонного турнира Asia Trophy Ньюкасл встретился с другим клубом АПЛ, «Вулверхэмптоном». Команда Дарлоу и Шелви уступила «волкам» со счетом 0:4. В следующем матче «Ньюкасле» встретится с «Вест Хэм Юнайтед», игра состоится 20 июля.
До перехода в стан «сорок» Шелви был известен по выступлениям за такие клубы АПЛ, как «Ливерпуль» и «Суонси». В 12 января 2016 года перешел в «Ньюкасл», подписав контракт на 5,5 лет. За свой нынешний клуб провел 111 матчей, в которых ему удалось отличиться восемь раз.
Дарлоу находится в составе «Ньюкасла» с 2014 года. Голкипер пропустил 43 мяча в 43 матчах.
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Футбол , Видео , Карл Дарлоу
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