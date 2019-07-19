В воскресенье на «Динамо» будет фиеста

Футбольное «Динамо» анонсировало программу мероприятий, которые клуб планирует провести 21 июля на первом домашнем матче сезона РПЛ 19-20. На новом красавце-стадионе в самом центре столицы, судя по всему, будет по-настоящему масштабно и интересно. Причем абсолютно для всех. И стар, и млад, и фанаты, и «кузьмичи», юноши и девушки, в общем все, кто придет семьями, поодиночке или с друзьями, совершенно точно найдут для себя развлечения по вкусу.

Для болельщиков приготовили целый набор самых разнообразных мероприятий, предваряющих само футбольное действо, которое при таком антураже просто не может быть скучным. День и время начала матча (воскресенье, 19.00) в принципе удобны для москвичей. Можно спокойно вернуться из-за города, сходить на ВТБ Арену и вернуться не поздно домой перед началом рабочей недели. Транспортная логистика понятна — метро буквально в шаге от стадиона.

Начиная с 17.00, основная программа развернется в Торговом центре Арены. Прежде всего речь идет об автограф— и фотосессии любимых в динамовском народе бывших легионеров команды — Уилкшира, Танасьевича, Фернандеса и Кураньи. Помимо общения, футболисты будут участвовать в продаже абонементов на сезон, получив который прямо из их рук, можно будет тут же отправиться на трибуну. Тут же будет организован концерт с участием болеющей, разумеется, за Динамо музыкальной группы и работа Студии Динамо ТВ в формате ток-шоу. Так что любой желающий из числа поклонников клуба сможет принять участие в прямом эфире и поделиться своим мнением со всем стадионом.

К стартовому матчу сезона клуб выпустил специальную линейку сувенирной продукции — футболки, шарфы, стаканы. Многое из того, что будет предлагаться болельщикам в воскресенье, выпущено ограниченным тиражом и предназначено как раз для тех, кто придет в этот день поддержать команду. Это же относится и к предматчевой программке, которая обрела принципиально новый вид. Помимо большого количества эксклюзивных фотографий, специальных проектов, инфографики, занимательных данных и вложенного постера, в комплекте идет подарочный музыкальный диск с разными версиями официального гимна Динамо.

Для детей — аквагрим, игровые активности, аниматоры, фотозоны. Наконец, в саше стадиона, начиная с момента выхода команд на разминку — большая развлекательная программа с обилием видео контента, анимированными видео роликами на табло, в том числе с участием футболистов, зажигательной музыкой и красочным перформансом, участие в котором сможет принять каждый. За 20 минут до начала матча вас ждут выступления известнейших динамовских артистов (для поклонников хип-хопа специально приглашенным гостем будет Pharaoh), специальное шоу и парад капитанов Динамо разных лет. Конкурсы для болельщиков продолжатся в перерыве.

Отдельной составляющей воскресного праздника вокруг матча станет специальная акция футбольного клуба и Банка ВТБ с использованием новейшей технологии дополненной реальности (AR) через приложение «Мой умный город» в мобильных телефонах. За подробной информацией следите на официальном сайте футбольного клуба Динамо Москва fcdynamo.ru.

Ну а билеты на матч Динамо –Рубин (21 июля) можно прямо сейчас приобрести здесь

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