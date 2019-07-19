РФС выпустил официальное сообщение об использовании системы VAR

РФС закончил работу по получению всех необходимых одобрений для использования VAR во втором туре РПЛ. IFAB дал официальный допуск. Первым матчем, на котором мы используем систему, станет «Динамо» — «Рубин», — цитирует Дюкова пресс-служба РФС.

Ранее Telegram-канал «Мутко против» сообщил, что за VAR придётся заплатить около 700 млн рублей. В эту стоимость входит приобретение оборудования и расходы на трёхлетнюю эксплуатацию.

VAR — технология в футболе, которая позволяет главному арбитру принимать решения с помощью видеоповторов.