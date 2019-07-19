Бьют палкой? Что известно о колонии Кокорина и Мамаева

В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) прокомментировали информацию об избиениях заключенных в исправительной колонии №4 Белгородской области, где отбывают свое наказание футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, а также младший брат последнего — Кирилл.

Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заверил, что к выбору места содержания спортсменов подошли со всей тщательностью и обратили серьезное внимание на репутацию учреждений.

«В этой колонии никого палкой не били никогда. Это утка какая-то от заключенных. Для игроков образцовую колонию подобрали, где нет рукоприкладства», — приводит слова Максименко «Говорит Москва».

Также замглавы ФСИН предложил проверить информацию об избиениях, если имеются конкретные данные о месте и времени происшествия.

«Можно поднять видеоархивы, устроить проверку. Но в колонии такого нет, это придумали», — уверен функционер.

Напомним, бывший заключенный колонии №4 — гражданский активист Валентин Соколов , осужденный по статье 282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства с использованием сети «Интернет») — ранее рассказал об издевательствах над арестантами, которые якобы позволяли себе сотрудники учреждения и даже начальник колонии Сергей Плясов.

По словам активиста, заключенных насильно заставляли сотрудничать с администрацией колонии, отправляя на тяжелые работы и нанося им побои.

«В колонии сразу набирают «баландеров» — тех, кто в столовой работает, мусор выносит, стирает. И поскольку работа эта очень тяжелая, с утра до вечера в мыле, спать не успеваешь, а УДО не дадут — хоть уработайся.

Начинают бить, потом предлагают подписать бумагу о сотрудничестве. Если подписал — все, значит, пошел в «козлы», — приводит слова Соколова «Советский спорт».

Также активист рассказал, что начальник колонии Плясов якобы позволял себе бить прибывших по этапу новичков просто за то, что те не понравились ему лицом или манерой поведения, а также без причины отправлял их в штрафной изолятор (ШИЗО) — специальные камеры для нарушителей, где свобода и бытовые удобства еще более ограниченны, чем в других зонах.

«При мне начальником колонии был Плясов, как и сейчас. Его деревянную дубинку помнят многие», — заявил Соколов.

Напомним, Плясов недавно дал свой первый комментарий СМИ по поводу нахождения в его колонии Кокорина и Мамаева. Основные вопросы касались футбольного матча, который уже успели провести игроки на восьмой день пребывания в ИК.

Игра оказалась записана неизвестными на видео с крыши ближайшего жилого дома и быстро распространилась по Сети.

К удивлению журналистов, начальник учреждения попытался опровергнуть информацию о матче и даже заявил, что футболисты физически не могли присутствовать на игре, поскольку уже были отправлены в штрафной изолятор. За какую-то провинность они угодили в ШИЗО, Плясов раскрывать не стал.

Любопытно, что позднее в пресс-службе УФСИН заверили, что на самом деле Кокорин и Мамаев не получали никакого наказания.

Однако опровержения от самого Плясова до сих пор не последовало, так что две версии событий продолжают существовать одновременно. Тем не менее тот факт, что игроки все-таки провели футбольный матч, сомнений не вызывает.

Отсидевший в колонии Соколов объяснил такие расхождения тем, что футболисты еще не успели отсидеть до конца положенное время в карантине. Хотя бы десять суток новоприбывшие должны провести в отдельной от остальных камере — без допуска к общим удобствам, типа спортивного зала, поля, библиотеки, столовой. Если допустить, что в футбол им позволили играть раньше, то налицо нарушение.

Однако у заместителя руководителя ФСИН Максименко нашлось другое объяснение этой ситуации.

«Они были в карантине уже. Не вечно им там сидеть ведь. Ну взяли мяч, погоняли немного. В чем проблема?

Тем более, что в колонии это разрешено. Это ведь не следственный изолятор, где нужно все с прокуратурой согласовывать, со следователями», — заявил Максименко.

Условия в СИЗО действительно более жесткие, чем в колонии: прогулка лишь час в день и постоянное пребывание в тесных камерах не сравнится с гораздо более насыщенным времяпрепровождением в учреждении, где можно работать, получать образование и регулярно участвовать в литургиях в местном храме Святого Георгия.

Недаром один день в изоляторе считается за полтора в колонии общего режима, за два — в колонии-поселении, а также за три дня исправительных работ.

«Чтобы поддерживать себя в форме, в колонии куда больше условий, чем в СИЗО, — подтвердил адвокат Мамаева Игорь Бушманов в комментарии «Собеседнику». —