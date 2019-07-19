СМИ: Капитан «Реала» Рамос заплатит штраф за вырубку деревьев

Футболист мадридского «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос оштрафован на €250 тыс. за вырубку деревьев в Мадриде.

Как сообщает EFE, компания Aguileña de Inversiones SA, которая принадлежит Рамосу, вырубила от 50 до 90 вековых деревьев в окрестностях Ла Моралея, на участке, который 33-летний фуболист два года назад приобрёл под постройку собственного дома. На вырубку деревьев пожалолвася сосед Рамоса, в результате чего на защитника было заведено дело. 19 июля суд Мадрида вынес решение оштрафовать Aguileña de Inversiones SA на €250 тыс., и постановил компании высадить новые деревья, чьё количество должно в три раза превысить число срубленных.

В сезоне-2018/19 Рамос провёл 42 матча за «Реал» во всех турнирах, забив при этом 11 мячей и отдав 2 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» приобрёл воспитанника «Реала» Эрмосо.