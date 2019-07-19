В товарищеском матче между «Монако» и английским «Эвертоном» победу праздновал клуб из Ливерпуля.
Итоговый счёт встречи — 1:0 в пользу «Эвертона», Единственный гол на 72-й минуте матча забил Шеймус Коулман.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле после перерыва, заменив Адаму Траоре, и отыграл весь второй тайм.
Ранее Смертин заявил, что второй сезон Головина в «Монако» будет намного лучше.
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