Ставки и «Форт Боярд»: за что наказывают футболистов

Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала на шесть недель бывшего форварда «Ливерпуля» Дэниэла Старриджа за нарушение правил FA в отношении ставок. Футболист позапрошлой зимой попросил брата поставить на его переход в испанскую «Севилью». «Газета.Ru» рассказывает, какие еще происшествия случились с известными игроками в последнее время.

29-летний форвард Дэниэл Старридж, покинувший этим летом «Ливерпуль» по истечении срока контракта и проводящий лето в США, попал в не самую приятную историю. Футбольная ассоциация Англии (FA) вынесла дисквалификацию игроку на шесть недель за нарушение одного из пунктов своих правил, касающегося ставок.

Футболисты вообще не имеют права играть в букмекерских конторах, причем запрет касается не только самих игроков, но и их родственников.

Оказалось, что в январе прошлого года, когда нападающий собирался уйти в аренду на вторую часть сезона, чтобы получить игровую практику, он попросил брата сделать ставку на свой переход в испанскую «Севилью». Событие на тот момент считалось маловероятным и проходило с большим коэффициентом.

Правда, выиграть Старриджам на ставке не удалось, так как переход в итоге сорвался, и форвард сборной Англии отправился в аренду на внутренней арене — в «Вест Бромвич», где провел шесть матчей в АПЛ, не отметившись результативными действиями.

В итоге наказание настигло футболиста только сейчас и вместе с дисквалификацией он еще и получил штраф в £75 тыс. Зато по поводу отстранения футболист может не особенно переживать — весь он придется на межсезонье. С момента начала отсчета бана прошло уже четыре недели, и через полмесяца Старридж сможет играть. Осталось только подписать с кем-нибудь контракт.

Старридж вообще является главным ньюсмейкером среди футболистов этим летом, когда речь идет о новостях из хроники. Так, в начале июля мир следил за душещипательной историей с пропажей собаки футболиста.

Дело в том, что дом английского нападающего в Лос-Анджелесе был ограблем. Сам Старридж в тот момент был не на месте, а грабители вынесли какие-то сумки с вещами с верхнего этажа, а также любимую собаку футболиста.

Форвард сокрушался о потере питомца в своем инстаграме, постил фотографии и видеобращения, в которых был готов заплатить $20-30 тыс. за возврат померанского шпица Лаки Луччи. Кстати, у полуторагодовалого пса собственный аккаунт в инстаграме на 3 тысячи подписчиков.

Впрочем, разрешилось все достаточно быстро и удачно для Дэниэла. По данным ВВС, через пару дней полиция Лос-Анджелеса обнаружила собаку и вернула ее владельцу целой и невредимой. При этом никто так и не был арестован.

19 июля власти испанского города Алькобендас наложили штрафные санкции на компанию Aguilena de Inversiones Sociedad Anonima, которая принадлежит капитану мадридского «Реала» и сборной Испании Серхио Рамосу

Фирма защитника вырубила на своей частной территории порядка ста старых деревьев, среди которых были сосны, тополя и столетние дубы, не получив разрешения на подобные действия.

За нарушение закона о защите лесистых участков в Испании на компанию Рамоса были наложен штраф в размере €250 тыс. Кроме того, фирму обязали посадить в три раза больше деревьев, чем было срублено. Правда, оштрафованная компания имеет право подать апелляцию на вынесенное решение.

Крайне неприятная история произошла в Бразилии, причем не до конца понятно, для кого из ее участников она более неприятна. 15 июля на бразильском телевидении должно было выйти эксклюзивное интервью с форвардом французского «Пари Сен-Жермен» Неймаром, где тот делился некой важной информацией.

Однако этого не произошло, так как карта памяти, на которую был записан разговор, была выкрадена из багажника журналиста UOL Esporte Жоао Пауло Вергейро.

Само интервью было записано в четверг, 11 июля, а пропало в воскресенье за день до выхода эксклюзивного разговора в эфир. Вергейро посетил мероприятие, в котором также принимал участие сам Неймар, а, вернувшись к своей машине, обнаружил пропажу карты памяти.

Вообще, в возвращение Неймара в «Барселону» верится все меньше не только из-за отсутствия подвижек в переговорах между сине-гранатовыми и «ПСЖ», который не горит желанием продавать бразильца именно в «Барсу».

Дело в том, что испанская налоговая служба уже уведомила «Барселону», что имеет претензии к Неймару по невыплате им налогов на сумму в €35 млн Причем налоговики сообщили, что любой платеж от клуба к игроку, если таковой будет иметь место, попадет на счет налоговой.

Таким образом, если Неймар подпишет контракт с «Барселоной», испанские налоговики будут удерживать его зарплату до тех пор, пока не будет погашен колоссальный долг футболиста. Захочет ли форвард возвращаться на Пиренеи при таких обстоятельствах?

Самая комичная история произошла с чемпионом мира в составе сборной Франции, защитником «Марселя» Адилем Рами , от которого недавно ушла его подруга Памела Андерсон , назвавшая футболиста «монстром».

Но в данном случае речь не о личной жизни игрока, а об истории, случившейся в конце прошлого сезона и догнавшей футболиста в конце июня.

20 мая после победы в 37-м туре Лиги 1 над «Тулузой» (5:2) Рами, отыгравший 74 минуты (его последний на данный момент матч за «Марсель») и получивший повреждение, не прибыл на тренировку команды.

Наставнику клуба Руди Гарсии 33-летний защитник сообщил, что ему нужно съездить по семейным обстоятельствам в Париж, а на деле вместо этого отправился на запись телешоу «Форт Боярд».

Эпизод, в котором участвовал футболист, вышел на экраны 29 июня, и только тогда раскрылась правда, причем Гарсия узнал о том, чем занимался игрок, от посмотревшего запись шоу руководства клуба.

В данный момент «Марсель» проводит внутреннее расследование, а Рами отстранен от тренировок с командой, готовящейся к сезону.