Футболист умышленно промахнулся с пенальти

Полузащитник украинского клуба «Волынь» Денис Кожанов умышленно не реализовал пенальти в товарищеском матче против «Львова». Видео появилось на YouTube-канале «Волыни».

В конце матча «Волынь» получила право на одиннадцатиметровый удар. Футболисты «Львова» стали спорить с судьей, доказывая, что нарушения в штрафной не было, однако арбитр не изменил своего решения. Кожанов подошел к одиннадцатиметровой отметке и специально ударил мимо ворот.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу львовской команды.