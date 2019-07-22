Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«За что им платить?»: Кокорин и Мамаев устроились на работу 

Рамблер + ещё 60 1 час назад
Фото: РИА Новости
«Вести» показали, как российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев обустроились в исправительной колонии №4 в Белгородской области. Спортсмены играют в футбол, следят за весом и готовятся выйти на работу с зарплатой в несколько тысяч рублей.
Футболисты прибыли в колонию в начале июля. Обоих поселили в барак на 22 человека, где кроме них отбывают наказание малолетний убийца, мошенник, наркоторговец и другие. Спят спортсмены на двухъярусных койках, постельное бельё на которых администрация меняет один раз в неделю.
В ближайшие дни Кокорин и Мамаев готовятся выйти на работу — в колонии находится цех по пошиву одноразовых костюмов. Однако научить швейному мастерству спортсменов уже не успеют, оба будут трудиться на упаковке готовой продукции. Зарплата футболистов будет составлять 11280 рублей.
«Видите, даже здесь мы зарабатываем деньги, представляете. Пусть народ скажет: «За что им платить 11 200?!» — подчеркнул Мамаев.
Свободное время спортсмены стараются проводить на футбольном поле. Оба демонстрируют хорошую физическую форму, но, по словам одного из заключённых, «сказалось 9-месячное пребывание в СИЗО»: играют с небольшими перерывами. При этом Кокорин отметил, что «за решёткой» им приходится более тщательно заботиться о своём весе, чем «на воле».
«Я на воле никогда не ел колбасу, шоколадки. Ну, может, редко… А здесь есть возможность. Но мы стараемся следить за весом», — заявил футболист.
По словам начальника колонии, телефонов в учреждении нет ни у кого, возможности выхода в интернет тем более. Связаться с родственниками можно при помощи стационарного аппарата и специальной карточки.
Между тем Мамаев, комментируя тюремный быт, отметил, что ничто из вышеперечисленного не способно «сломить» ни его, ни Кокорина.
«Если кто-то ждет от нас слез и так далее — их не будет. На судах говорили, что мы смеемся, еще что-то… Мы не будем плакать, чтобы вся страна радовалась. Как были на свободе всегда на первых ролях, так же и здесь мы будем вносить свой вклад, насколько это возможно, в развитие спорта в колонии», — заявил футболист.
При этом, обобщая произошедшее с ними, спортсмены называют «школой», которая преподнесла им большой урок.
Комментарии5
Футбол , Павел Мамаев , Александр Кокорин , ФСИН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Зидан — позорник!»: Скандал в «Реале»2
Кейн забил ударом с центра поля. Роналду тоже забил
Футболист поцеловал одноклубника и забил с его паса
«Смахивает на показуху»: канадец о жизни российских хоккеистов2
Брейкдансер исполнил пенальти в невероятном прыжке
Видео
00:37
Сборная Дагестана по регби устроила массовую драку
Летние виды спорта
00:21
Футболист поцеловал одноклубника и забил с его паса
Футбол
00:26
Брейкдансер исполнил пенальти в невероятном прыжке
Футбол
01:22
В США футболисту грозит тюрьма за драку с полицейским
Футбол
01:16
Обрили. Появилось новое фото Кокорина и Мамаева
Футбол
00:20
Олейник продержался 11 секунд
MMA
03:47
Федор Смолов пожертвовал 400 тысяч в прямом эфире
Футбол
00:41
Повторила за Туктамышевой? Что творит Медведева
Фигурное катание Статьи
01:06
В Канаде лучше: Медведева кольнула Тутберидзе
Фигурное катание Статьи
00:40
Фанаты «Зенита» устроили потасовку с ОМОНом
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение