«За что им платить?»: Кокорин и Мамаев устроились на работу

Футболисты прибыли в колонию в начале июля. Обоих поселили в барак на 22 человека, где кроме них отбывают наказание малолетний убийца, мошенник, наркоторговец и другие. Спят спортсмены на двухъярусных койках, постельное бельё на которых администрация меняет один раз в неделю.

В ближайшие дни Кокорин и Мамаев готовятся выйти на работу — в колонии находится цех по пошиву одноразовых костюмов. Однако научить швейному мастерству спортсменов уже не успеют, оба будут трудиться на упаковке готовой продукции. Зарплата футболистов будет составлять 11280 рублей.

«Видите, даже здесь мы зарабатываем деньги, представляете. Пусть народ скажет: «За что им платить 11 200?!» — подчеркнул Мамаев.

Свободное время спортсмены стараются проводить на футбольном поле. Оба демонстрируют хорошую физическую форму, но, по словам одного из заключённых, «сказалось 9-месячное пребывание в СИЗО»: играют с небольшими перерывами. При этом Кокорин отметил, что «за решёткой» им приходится более тщательно заботиться о своём весе, чем «на воле».

«Я на воле никогда не ел колбасу, шоколадки. Ну, может, редко… А здесь есть возможность. Но мы стараемся следить за весом», — заявил футболист.

По словам начальника колонии, телефонов в учреждении нет ни у кого, возможности выхода в интернет тем более. Связаться с родственниками можно при помощи стационарного аппарата и специальной карточки.

Между тем Мамаев, комментируя тюремный быт, отметил, что ничто из вышеперечисленного не способно «сломить» ни его, ни Кокорина.

«Если кто-то ждет от нас слез и так далее — их не будет. На судах говорили, что мы смеемся, еще что-то… Мы не будем плакать, чтобы вся страна радовалась. Как были на свободе всегда на первых ролях, так же и здесь мы будем вносить свой вклад, насколько это возможно, в развитие спорта в колонии», — заявил футболист.

При этом, обобщая произошедшее с ними, спортсмены называют «школой», которая преподнесла им большой урок.