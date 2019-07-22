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Стюард матча «Ростов» — «Спартак» рассказал о начале конфликта 

Газета.Ru + ещё 111 1 час назад
Фото: Твиттер UgodnikOnTour
Стюард, который работал на матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Ростов" — "Спартак", рассказал, с чего начался конфликт полиции с болельщиками, передает "Спорт-Экспресс".
Стюард, чье имя не называется, написал заявление, которое он дал начальнику отдела полиции номер 3 Управления МВД по г. Ростов-на-Дону подполковнику С. В. Рафицкому.
"По окончании футбольного матча я увидел мужчину, который пристает к девочке-стюарду, Аксинье Александровой, находясь в очень нетрезвом виде, он пытался трогать ее руками. Я подошел и сделал ему замечание. Он начал меня оскорблять, а затем ударил головой в нос, пытался еще ударить, но я не дал ему. Я вызвал по рации старшего, а он уже сотрудников полиции. Я получил рассечение носа", — проинформировал он.
Ранее Российский футбольный союз (РФС) проведет совещание по инциденту после игры "Ростов" — "Спартак".
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Футбол , РПЛ , Спартак , РФС , МВД
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