Стюард, который работал на матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Ростов" — "Спартак", рассказал, с чего начался конфликт полиции с болельщиками, передает "Спорт-Экспресс".
Стюард, чье имя не называется, написал заявление, которое он дал начальнику отдела полиции номер 3 Управления МВД по г. Ростов-на-Дону подполковнику С. В. Рафицкому.
"По окончании футбольного матча я увидел мужчину, который пристает к девочке-стюарду, Аксинье Александровой, находясь в очень нетрезвом виде, он пытался трогать ее руками. Я подошел и сделал ему замечание. Он начал меня оскорблять, а затем ударил головой в нос, пытался еще ударить, но я не дал ему. Я вызвал по рации старшего, а он уже сотрудников полиции. Я получил рассечение носа", — проинформировал он.
Ранее Российский футбольный союз (РФС) проведет совещание по инциденту после игры "Ростов" — "Спартак".