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Роналду был разгневан своей заменой в матче с «Тоттенхэмом» 

Газета.Ru + ещё 9 1 час назад
Фото: РИА Новости
Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду был недоволен тем, что его заменили в матче Международного кубка чемпионов против английского "Тоттенхэма", передает "Чемпионат.com".
Об этом в своем твиттере написал журналист Танкреди Палмери. Он приложил к посту видеозапись момента, как Роналду покидает поле.
На 60-й минуте встречи наставник итальянского клуба Маурицио Сарри принял решение заменить Роналду. Форвард, ухдя с поля пожал ему руку и сказал несколько фраз с гневным выражением лица.
Матч "Ювентус" проиграл со счетом 2:3, Роналду забил один из мячей совей команды. Победу "Тоттенхэму" принес гол Гарри Кейна уже в компенсированное время.
Ранее сообщалось, что "Тоттенхэм" вырвал победу у "Ювентуса" в Международном кубке чемпионов.
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