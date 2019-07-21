Роналду был разгневан своей заменой в матче с «Тоттенхэмом»

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду был недоволен тем, что его заменили в матче Международного кубка чемпионов против английского "Тоттенхэма", передает "Чемпионат.com".

Об этом в своем твиттере написал журналист Танкреди Палмери. Он приложил к посту видеозапись момента, как Роналду покидает поле.

На 60-й минуте встречи наставник итальянского клуба Маурицио Сарри принял решение заменить Роналду. Форвард, ухдя с поля пожал ему руку и сказал несколько фраз с гневным выражением лица.

Матч "Ювентус" проиграл со счетом 2:3, Роналду забил один из мячей совей команды. Победу "Тоттенхэму" принес гол Гарри Кейна уже в компенсированное время.

Ранее сообщалось, что "Тоттенхэм" вырвал победу у "Ювентуса" в Международном кубке чемпионов.