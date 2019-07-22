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Роналду высмеяли за «наставления» тренеру после замены 

Lenta.ru + ещё 17 1 час назад
Фото: РИА Новости
Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду негативно отреагировал на замену в товарищеском матче с «Тоттенхэмом» (2:3) и был высмеян пользователями социальных сетей. Видео появилось в Twitter-аккаунте журналиста Танкреди Пальмери.
На 60-й минуте форвард вывел «Ювентус» вперед, а спустя три минуты был заменен. Уходя с поля, Роналду эмоционально высказался в адрес главного тренера команды Маурицио Сарри.
Пользователи соцсетей отреагировали на случившееся. Танкреди подписал видео словами:
«Страшно быть тренером, который только что заменил Криштиану». «Вот они первые наставления от "ученика" своему "учителю"», — написал один из юзеров. «Возможно, конфликта и не будет. Но Роналду — идиот», — выразил мнение другой.
Сарри возглавил «Ювентус» в июне этого года. Роналду перешел в стан «бьянконери» летом прошлого года.
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Комментарии1
Футбол , Криштиану Роналду
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