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«Спартак» возмутило избиение ОМОНом фанатов 

Рамблер + ещё 26 50 минут назад
Фото: ТАСС
Московский «Спартак» на своем сайте выразил возмущение по поводу действий ростовского ОМОН. Однако через некоторое время сообщение исчезло без каких-либо объяснений.
«Клуб возмущен действиями сотрудников стадиона, стюардов и представителей правоохранительных органов, повлекшими массовое применение грубой физической силы со стороны представителей ОМОНа в отношении зачастую ни в чем не повинных граждан, среди которых были и женщины…Осуждаем такие действия ростовской полиции. Клуб призывает лигу предметно разобраться в случившемся инциденте и сделать соответствующие выводы», — было сказано в заявлении клуба.
Через некоторое время оно исчезло с официального сайта команды. Вместо него посетители видят страницу с ошибкой 404:
«К сожалению, данная страница не найдена. Зато Спартак— чемпион».
Матч «Ростова» со «Спартаком» состоялся накануне на Ростов-Арене. После игры болельщиков красно-белых долго не выпускали со стадиона. В итоге у них начался конфликт с ОМОНом.
В полиции заявили, что задержали фанатов, использовавших пиротехнику во время игры. Другие фанаты пытались их отбить, из-за чего и начался конфликт.
Были задержаны восемь человек, одному понадобилась медпомощь.
Комментарии7
Футбол , Спартак , МВД
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