«Спартак» возмутило избиение ОМОНом фанатов

Московский «Спартак» на своем сайте выразил возмущение по поводу действий ростовского ОМОН. Однако через некоторое время сообщение исчезло без каких-либо объяснений.

«Клуб возмущен действиями сотрудников стадиона, стюардов и представителей правоохранительных органов, повлекшими массовое применение грубой физической силы со стороны представителей ОМОНа в отношении зачастую ни в чем не повинных граждан, среди которых были и женщины…Осуждаем такие действия ростовской полиции. Клуб призывает лигу предметно разобраться в случившемся инциденте и сделать соответствующие выводы», — было сказано в заявлении клуба.

Через некоторое время оно исчезло с официального сайта команды. Вместо него посетители видят страницу с ошибкой 404:

«К сожалению, данная страница не найдена. Зато Спартак— чемпион».

Матч «Ростова» со «Спартаком» состоялся накануне на Ростов-Арене. После игры болельщиков красно-белых долго не выпускали со стадиона. В итоге у них начался конфликт с ОМОНом.

В полиции заявили, что задержали фанатов, использовавших пиротехнику во время игры. Другие фанаты пытались их отбить, из-за чего и начался конфликт.

Были задержаны восемь человек, одному понадобилась медпомощь.