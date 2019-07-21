РФС прокомментировали драку ОМОНа с фанатами в Ростове-на-Дону

Представитель Российского футбольного союза (РФС) высказался по поводу инцидента с избиением болельщиков сотрудниками ОМОНа на стадионе "Ростов-Арена", передает "СЭ".

Инцидент произошел после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Спартаком" и "Ростовом". Встреча закончилась ничьей со счетом 2:2.

"Организаторами матча являются клубы, полиция и РПЛ. В их обязанности делать комфортные условия для болельщиков. Также клубы проходят сертификацию безопасности. В случае, если что-то не соответствует критериям, то команду не допустят до выступлений в чемпионате. Надеемся, что РПЛ разберется с этим", — заявил представитель организации.

Он также отметил, что подобная ситуация на стадионах больше не должна повторяться.

Ранее появились подробности обстоятельств драки ОМОНа с фанатами в Ростове.