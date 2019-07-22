«Спартак» сыграет со швейцарским «Туном» в третьем раунде квалификации Лиги Европы

Российский футбольный клуб "Спартак" в третьем отборочном раунде Лиги Европы сыграет со швейцарским "Туном".

По регламенту первый матч пройдет 8 августа в Туне, ответный — 15 августа в Москве. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в раунд плей-офф квалификации, проигравший завершит выступление на международной арене.

"Спартак" по итогам чемпионата России в сезоне-2018/19 занял пятое место. При жеребьевке он вошел в число сеяных команд одной из подгрупп, составляющих путь представителей лиг.

"Спартак" ни разу не встречался в официальных матчах с "Туном". При этом красно-белые 13 раз играли в еврокубках против швейцарских команд. Шесть раз москвичи проводили игры с "Базелем" (две победы, ничья и три поражения). Также спартаковцы выходили на поле против "Люцерна" (победа и ничья), "Сьона" (две победы), "Цюриха" (победа) и "Санкт-Галлена" (ничья и поражение).