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Экс-тренер «Милана» рассказал об отношении к геям 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Бывший главный тренер итальянского "Милана" Арриго Сакки рассказал о своем отношении к футболистам с нетрадиционной сексуальной ориентацией, передает известный спортивный журналист Танкреди Палмери.
По мнению экс-наставника, не так важно гей человек или нет, главное — его уровень профессионализма.
"Меня никогда не волновало с кем мои игроки занимаются сексом. Как-то мне сказали, что один из футболистов команды гей. Я сказал, что раз он такой хороший игрок, то мне бы хотелось, чтоб и другие были тогда геями", — заявил Сакки.
Специалист возглавлял клуб пять сезонов. Под его руководством миланская команда выигрывала Серию А, Суперкубок Италии, Кубок европейских чемпионов, Суперкубок Европы, а также дважды становились обладателями Межконтинентального кубка.
Ранее сообщалось, что у миланского "Интера" появились проблемы с трансферами.
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