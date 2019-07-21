Экс-тренер «Милана» рассказал об отношении к геям

Бывший главный тренер итальянского "Милана" Арриго Сакки рассказал о своем отношении к футболистам с нетрадиционной сексуальной ориентацией, передает известный спортивный журналист Танкреди Палмери.

По мнению экс-наставника, не так важно гей человек или нет, главное — его уровень профессионализма.

"Меня никогда не волновало с кем мои игроки занимаются сексом. Как-то мне сказали, что один из футболистов команды гей. Я сказал, что раз он такой хороший игрок, то мне бы хотелось, чтоб и другие были тогда геями", — заявил Сакки.

Специалист возглавлял клуб пять сезонов. Под его руководством миланская команда выигрывала Серию А, Суперкубок Италии, Кубок европейских чемпионов, Суперкубок Европы, а также дважды становились обладателями Межконтинентального кубка.

Ранее сообщалось, что у миланского "Интера" появились проблемы с трансферами.