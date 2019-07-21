Обрили. Появилось новое фото Кокорина и Мамаева

Появилось новое фото обритых Кокорина и Мамаева из колонии

На фото видны кровати с железными перилами. Также присутствует тюремные бирки заключенных, судя по которым Кокорин будет находиться лишен свободы до 7 декабря 2019 года, а Мамаев до 6 октября 2019 года.

Не так давно в интернете появилось видео, где осужденные игроки принимали участие в футбольном матче на территории ИК, что являлось нарушением протокола о содержании заключенных.