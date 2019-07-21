Обрили. Появилось новое фото Кокорина и Мамаева

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Появилось новое фото обритых Кокорина и Мамаева из колонии 

Газета.Ru 1 час назад
Новая фотография российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева появилась в сети, передает "Спорт-Экспресс".
Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева
Снимок выложила в своем телеграм-канале известная телеведущая Ольга Скабеева. Она посетила исправительную колонию (ИК) в Белгородской области, где сейчас находятся спортсмены.
На фото видны кровати с железными перилами. Также присутствует тюремные бирки заключенных, судя по которым Кокорин будет находиться лишен свободы до 7 декабря 2019 года, а Мамаев до 6 октября 2019 года.
Не так давно в интернете появилось видео, где осужденные игроки принимали участие в футбольном матче на территории ИК, что являлось нарушением протокола о содержании заключенных.
Ранее сообщалось, что осужденный по делу о двух драках в центре Москвы игрок петербургского "Зенита" Александр Кокорин пытается поддерживать спортивную форму.
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Футбол , Видео , Павел Мамаев , Ольга Скабеева , Александр Кокорин , Зенит , ФСИН
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