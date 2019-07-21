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Агент Бэйла отреагировал на «позорные» слова Зидана 

Lenta.ru + ещё 10 2 часа назад
Фото: Paul White / AP
Представитель валлийского хавбека мадридского «Реала» Гарета Бэйла Джонатан Барнетт отреагировал на слова главного тренера команды Зинедина Зидана, который высказался о скором уходе игрока. Об этом сообщает ESPN.
«Зидан просто опозорился. Нельзя в таком тоне говорить об игроке, который столько сделал для "Реала"», — заявил Барнетт.
Ранее сообщалось, что Зидан подтвердил, что «Реал» рассчитывает избавиться от футболиста. Тренер исключил его из заявки на товарищеский матч против «Баварии», который сливочные проиграли со счетом 1:3.
В прошедшем сезоне Бэйл отметился восемью голами и тремя результативными передачами в чемпионате Испании. СМИ неоднократно сообщали о возможном уходе футболиста. Также утверждалось, что 30-летний валлиец рассчитывает на компенсацию в размере 17 миллионов евро в случае досрочного расторжения контракта.
Валлиец выступает за «Реал» с 2013 года. Тогда он перешел в клуб из лондонского «Тоттенхэма» и обошелся мадридцам в 100 миллионов евро.
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Футбол , Зинедин Зидан , Джонатан Барнетт , Гарет Бэйл , Реал
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