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Кокорин и Мамаев рассказали о пользе пребывания в колонии 

ТК «Звезда» + ещё 9 2 часа назад
Футболисты отметили, что понимание содеянного к ним пришло только в тюрьме.
Осужденные за хулиганство футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин заявили, что пребывание в колонии для них стало «огромным уроком».
Они отмечают, что хоть и расстроены, что события так сложились, но осознали ошибку и успели многое переосмыслить в жизни.
«Мне многое дало пребывание здесь, нахождение вообще в изоляции с первого дня. На мой взгляд, я стал только сильнее. Сломать меня будет, я считаю, очень тяжело», — заявил Мамаев в эфире телеканала «Россия-1», добавив, что колония подарила ему хорошую школу, которую он не получил бы на свободе.
Футболист при этом отметил, что понимание содеянного к нему пришло только в тюрьме.
«В СИЗО такого не было. Еще больше понимаешь, что у тебя ценное в жизни, чем ты хочешь заниматься, как ты скучаешь по родным и близким. Лишний раз уже никуда не пойдешь, подумаешь, надо тебе это или нет, даже в свой выходной», — добавил Мамаев.
Кокорин поддержал товарища, заявив, что он также осознает, что расплачивается за свой поступок и готов исправлять поведение. Помимо этого, футболист пояснил, что начал больше понимать ценность жизни и свои желания.
Мамаев и Кокорин также заявили о своем намерении развивать спорт в тюрьме. По их словам, они планируют внести свой вклад, насколько это возможно.
В конце 2018 года Кокорин, его брат Кирилл, Мамаев, а также их общий друг Александр Протасовицкий стали фигурантами уголовного дела из-за участия в двух драках в центре Москвы.
После девяти месяцев пребывания в СИЗО футболистов приговорили к реальным срокам лишения свободы. Восьмого мая Пресненский суд в Москве определил наказание в виде года и пяти месяцев лишения свободы Мамаеву и Александру Протасовицкому, и на год и шесть месяцев были осуждены братья Кокорины.
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Комментарии7
Футбол , Павел Мамаев , Александр Протасовицкий , Александр Кокорин , ФСИН
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