Футболист «Тоттенхэма» забил с центра поля

Нападающий английского «Тоттенхэма» Харри Кейн отличился голом с центра поля в матче международного Кубка чемпионов против «Ювентуса». Видео появилось в Twitter -аккаунте футболиста.

Форвард забил мяч на третьей добавленной минуте и принес победу своей команде. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Тоттенхэма».