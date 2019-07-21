Футболист «Тоттенхэма» забил с центра поля 

Нападающий английского «Тоттенхэма» Харри Кейн отличился голом с центра поля в матче международного Кубка чемпионов против «Ювентуса». Видео появилось в Twitter-аккаунте футболиста.
Форвард забил мяч на третьей добавленной минуте и принес победу своей команде. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Тоттенхэма».
Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей Английской премьер-лиги на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko.Sport возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.