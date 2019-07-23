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Матчи третьего тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о погибших детях 

Газета.Ru + ещё 31 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Встречи третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) начнутся с минуты молчания в память о детях, сгоревших при пожаре Хабаровске, сообщает официальный сайт российского чемпионата.
12 детей, из которых четверо погибли, пострадали в результате пожара в детском лагере Хабаровска. Следственный комитет уже возбудил два уголовных дела. Первое — по причинению смерти по неосторожности, второе — по оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
"В ночь на 23 июля 2019 года в детском лагере под Хабаровском произошла страшная трагедия — при пожаре погибли дети. Российская Премьер-Лига выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших. В этот трудный час мы с вами — крепитесь. Все матчи 3 тура Премьер-Лиги и Молодежного первенства начнутся с минуты молчания. ", — говорится в обращении.
Ранее сообщалось, что лучший бомбардир РПЛ рассказал о том, где мечтает продолжить игровую карьеру.
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Футбол , РПЛ , СКР
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