«Зарабатываем в колонии»: как обустроились Кокорин и Мамаев

Александр Кокорин и Павел Мамаев устроились на шестидневную работу в колонии за 11 тысяч рублей в месяц, рассказали, почему решили жить вместе, и описали свой тюремный рацион. Также игрок «Краснодара» заявил, что футболисты планируют быть в учреждении «на первых ролях» и страна не дождется их слез. Ранее стало известно, что в барак к ним подселили убийцу.

Пребывание известных спортсменов в местах лишения свободы окутано множеством слухов и домыслов. Так, замглаве ФСИН Валерию Максименко уже пришлось опровергать информацию о том, что начальник колонии якобы избивает заключенных дубинкой. Теперь же сами спортсмены решили откровенно рассказать о своем этапе жизни за решеткой.

При этом Мамаев, прежде чем поведать о своем быте, отметил, что арестанты не намерены страдать на глазах у всей страны и намерены достойно преодолеть выпавшие на их долю невзгоды.

«Если кто-то ждет от нас слез и так далее — их не будет. На судах говорили, что мы смеемся, еще что-то… Мы не будем плакать, чтобы вся страна радовалась. Как были на свободе всегда на первых ролях, так же и здесь мы будем вносить свой вклад, насколько это возможно, в развитие спорта в колонии», — цитирует Мамаева «Вести».

Павел уверен: то, что произошло с футболистами, станет для них большим уроком.

«Ту школу, которую здесь прошли, мы бы не смогли получить на свободе. Как для мужчины это был огромный урок», — заявил Мамаев.

Также стало известно, что футболисты будут работать в швейном тюремном цеху по восемь часов в день — шесть раз в неделю. За это Кокорин и Мамаев будут получать по 11 280 рублей рублей в месяц.

«Видите, даже здесь мы зарабатываем деньги, представляете. Пусть народ скажет: «За что им платить 11 200?!» — иронизирует Павел.

Что касается нападающего «Зенита» , то Кокорин поведал о своем тюремном рационе, пообещав стараться держать форму.

«Я на воле никогда не ел колбасу, шоколадки. Ну, может, редко… А здесь есть возможность. Но мы стараемся следить за весом», — подчеркнул футболист.

О питании арестантов высказался и директор колонии.

«Особого рациона у игроков нет — будут есть то, что положено осужденным. Шампанское нельзя? Именно, шампанское нельзя.

Вообще никакого алкоголя, он здесь совершенно запрещен. Даже квас не позволено пить, потому что там тоже содержится алкоголь. Только минералка, соки и вода», — отметил директор.

Также из слов функционера стало известно, что Кокорина и Мамаева поселили рядом. У Александра больная нога, поэтому обоим игрокам нашли место на первом этаже. Если бы они сказали, что не хотят быть вместе и, к примеру, надоели друг другу в изоляторе, то руководство колонии «разбросало бы их по разным отрядам». Но друзья выразили желание поселиться рядом, чтобы «легче входить в эту жизнь».

«Телефон — по карточке. Без интернета. Нельзя ли договориться? Со мной они не договорятся», — непоколебим директор.

Ранее о пребывании Кокорина и Мамаева в заключении рассказала и журналистка Ольга Скабеева . По ее словам,

в бараке, где содержатся спортсмены, также находятся 22 человека. Сокамерниками спортсменов являются малолетний убийца и несовершеннолетний правонарушитель, виновный в мошенничестве. Спят отбывающие наказание на двухъярусных койках, а постельное белье им меняют раз в неделю.

Напомним, что 13 июня Московский городской суд рассмотрел апелляцию Кокорина и Мамаева на приговор. Обвинение брату Александра Кокорина — Кириллу — переквалифицировали со 116-й статьи на 115-ю (часть 2) Уголовного кодекса России. При этом сроки лишения свободы остались без изменений.

В судьбе футболистов так же ничего не изменилось, и 9 июля они прибыли в колонию, в которой Мамаеву предстоит сидеть до ноября, а Кокорину — до декабря.

Такое наказание было назначено игрокам за то, что что в октябре прошлого года они в нетрезвом состоянии вступили в конфликт с водителем ведущей Первого канала Виталием Соловчуком и чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным. Впоследствии братья Кокорины осуждены на полтора года лишения свободы, а Мамаев и Протасовицкий — на год и пять месяцев.

Отец Максим, отправляющий службу в храме Святого Георгия при колонии, заявил, что футболистов там «очень ждали».

«Предполагали, что они приедут к нам, поскольку один из них — валуйский (Александр Кокорин родился в городе Валуйки Белгородской области. — «Газета.Ru»).

Когда в коллективе находится такой известный человек, ты вольно или невольно стараешься стать лучше. Дисциплина появляется.

Уже были примеры, когда известные люди отбывали наказание в учреждении и «подтягивали» других за собой», — отмечал священнослужитель в интервью «СЭ».