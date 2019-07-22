СМИ узнали о возможном возвращении Думбия в Россию

Экс-нападающий московского футбольного клуба ЦСКА Сейду Думбия, ныне выступающий за испанскую "Жирону", может вернуться в Россию, сообщает diaridegirona.cat.

Думбия, как утверждает издание, не отправится с "Жироной" в поездку в Англию в рамках предсезонной подготовки и будет тренироваться индивидуально, поскольку ни в тренерском штабе, ни в клубе на него не рассчитывают. Интерес к 31-летнему ивуарийцу, чей контракт с клубом рассчитан еще на два года, проявляет турецкий "Генчлербирлиги" и несколько российских клубов.

Думбия в минувшем сезоне забил за "Жирону" три гола в 22 матчах. В составе ЦСКА форвард выступал в 2010–2015 годах, став трехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка России.