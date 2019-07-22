Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

СМИ узнали о возможном возвращении Думбия в Россию 

Спорт РИА Новости + ещё 9 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Экс-нападающий московского футбольного клуба ЦСКА Сейду Думбия, ныне выступающий за испанскую "Жирону", может вернуться в Россию, сообщает diaridegirona.cat.
Думбия, как утверждает издание, не отправится с "Жироной" в поездку в Англию в рамках предсезонной подготовки и будет тренироваться индивидуально, поскольку ни в тренерском штабе, ни в клубе на него не рассчитывают. Интерес к 31-летнему ивуарийцу, чей контракт с клубом рассчитан еще на два года, проявляет турецкий "Генчлербирлиги" и несколько российских клубов.
Думбия в минувшем сезоне забил за "Жирону" три гола в 22 матчах. В составе ЦСКА форвард выступал в 2010–2015 годах, став трехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка России.
Последние новости
Замглавы ФСИН о Кокорине и Мамаеве: взяли мячик, погоняли — проблем нет Бывшая ученица Тутберидзе раскрыла секрет успеха Загитовой Самые яркие истории любви ЧМ-2018 год спустя
Футбол , ЦСКА
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинский боксер Усик назвал желанных соперников
Хохлов извинился перед фанатами за поражение от «Рубина»
Футболист умышленно промахнулся с пенальти
Футболист «Тоттенхэма» забил с центра поля6
«Зарабатываем в колонии»: как обустроились Кокорин и Мамаев4
Видео
00:37
Сборная Дагестана по регби устроила массовую драку
Летние виды спорта
01:22
В США футболисту грозит тюрьма за драку с полицейским
Футбол
01:16
Обрили. Появилось новое фото Кокорина и Мамаева
Футбол
00:20
Олейник продержался 11 секунд
MMA
03:47
Федор Смолов пожертвовал 400 тысяч в прямом эфире
Футбол
00:41
Повторила за Туктамышевой? Что творит Медведева
Фигурное катание Статьи
01:06
В Канаде лучше: Медведева кольнула Тутберидзе
Фигурное катание Статьи
00:40
Фанаты «Зенита» устроили потасовку с ОМОНом
Футбол
02:43
Названа причина смерти биатлониста в Крыму
Биатлон Прочее
05:04
Экстремисты и провокации: России запрещают играть с Грузией
Летние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение