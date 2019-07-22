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Дзюба рассказал о самочувствии 

News.ru 45 минут назад
Фото: globallookpress.com
Нападающий «Зенита» Артём Дзюба рассказал о своей болезни накануне матча второго тура Российской премьер-лиги с «Сочи».
Футболист пожаловался на недомогание и сильную боль в горле, которая не давала ему даже поесть. Дзюба пообещал, что выйдет на поле в любом состоянии, так как сейчас важно набирать очки и в Лиге чемпионов будет только тяжелее, сообщает сайт «Зенита».
Как писал News.ru ранее, нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» и сборной России Артём Дзюба пропустил 18 июля тренировку команды.
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Футбол , Артем Дзюба , Зенит
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