Дзюба рассказал о самочувствии

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба рассказал о своей болезни накануне матча второго тура Российской премьер-лиги с «Сочи».

Футболист пожаловался на недомогание и сильную боль в горле, которая не давала ему даже поесть. Дзюба пообещал, что выйдет на поле в любом состоянии, так как сейчас важно набирать очки и в Лиге чемпионов будет только тяжелее, сообщает сайт «Зенита».

Как писал News.ru ранее, нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» и сборной России Артём Дзюба пропустил 18 июля тренировку команды.