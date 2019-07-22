С португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду сняли подозрения по делу о предполагаемом изнасиловании американской модели Кэтрин Майорги в Лас-Вегасе в 2009 году.
«Внимательно изучив имеющуюся на данный момент информацию, следствие пришло к выводу: обвинения в отношении Криштиану Роналду не имеют достаточной доказательной базы. Соответственно, не будет применено никаких санкций», — говорится в заявлении окружной прокуратуры округа Кларк, опубликованном в Twitter.
@LasVegasDA Declines to Prosecute 10-year-old Sexual Assault Allegation Against Cristiano Ronaldo. @ClarkCountyNV pic.twitter.com/XXdc8D9Plk— Clark County DA (@LasVegasDA) 22 июля 2019 г.
Летом 2009-го после перехода из «Манчестер Юнайтед» в «Реал» Роналду отдыхал с друзьями в Лас-Вегасе. В одном из ночных клубов города он познакомился с Майоргой. В тот же вечер у футболиста и модели была интимная связь. Девушка сразу же после инцидента подала заявление в полицию об изнасиловании, не называя при этом имени мужчины, применившего по отношению к ней силу, но через год подписала договор с юристами Роналду о неразглашении информации, получив за это 375 тысяч долларов. Осенью прошлого года полиция Лас-Вегаса возобновила расследование по этому делу.