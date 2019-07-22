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Названы даты матчей «Краснодара» с «Порту» 

Газета.Ru + ещё 43 1 час назад
Фото: РИА Новости
Стало известно, в какие дни российский "Краснодар" проведет матчи в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов против португальского "Порту", сообщает ТАСС.
Первый матч станет для "Краснодара" домашним и состоится 7 августа. Ответная игра пройдет в Порту 13 августа.
Победитель, который будет определен по общей сумме счета двух матчей, выйдет в раунд плей-офф квалификации, проигравший продолжит борьбу на групповом этапе Лиги Европы.
"Краснодар" впервые в своей истории сыграет в Лиге чемпионов, до этого клуб выступал только в Лиге Европы.
Ранее сообщалось, что "Краснодар" развели с киевским "Динамо" во время жеребьевки ЛЧ.
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Футбол , Динамо , ИТАР-ТАСС
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