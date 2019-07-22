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Брейкдансер исполнил пенальти в невероятном прыжке 

Чемпионат.com 1 час назад
13-летний брейкдансер Джордж Уорбертон показал оригинальный способ исполнения пенальти в футболе.
Исполняя 11-метровый удар, Джордж подошёл к мячу, подсёк его ногой, после чего в невероятном прыжке другой ногой отправил в сетку ворот. При этом трюк юного брейкдансера запутал голкипера, который после первого касания футбольного снаряда начал движение в другую сторону и освободил левый угол, куда в итоге отправился мяч.
Исполнение Уорбертона оставило в восторге его друзей. Стоит отметить, что в профессиональном футболе приём Джорджа не принёс бы пользы, поскольку по правилам на пробитие пенальти игроку даётся одно касание, в то время как он совершил два.
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