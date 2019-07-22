«Зидан — позорник!»: Бэйл спровоцировал скандал в «Реале»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан резко высказался об одном из самых высокооплачиваемых игроков команды Гарете Бэйле, заявив, что клуб активно пытается его продать, и что если это произойдет уже завтра, так будет «лучше для всех». В ответ агент Бэйла Джонатан Барнетт оскорбил француза, назвав его «позорником». На фоне этого скандала британские СМИ сообщили, что «ПСЖ» уже ведет с «Реалом» переговоры по поводу обмена Неймара на валлийца.

Мадридский «Реал» удручающе начал предсезонную подготовку с поражения от мюнхенской «Баварии» (1:3), причем от разгрома удалось уйти лишь на 85-й минуте, когда новичок команды Родриго Гоэс реализовал штрафной, отправив мяч точно в «девятку».

Ни новая надежда атаки «сливочных» Эден Азар , ни старая гвардия не смогли проявить себя должным образом, а Карим Бензема по традиции упустил пару стопроцентных моментов.

Неудивительно, что после просмотра невнятной игры главный тренер «королевского клуба» Зинедин Зидан довольно жестко высказывался на пресс-конференции и, в частности, сделал грубоватое заявление по поводу судьбы Гарета Бэйла.

Автор важнейших голов в двух финалах Лиги чемпионов совершенно перестал получать игровую практику при французе в конце прошлого сезона, а на первый товарищеский матч этого лета даже не попал в заявку.

«Я не вызвал Бэйла на игру с «Баварией», потому что клуб пытается устроить его уход. В ближайшие дни мы узнаем, чем все закончится.

Не могу сказать, что его трансфер неизбежен, однако если Гарет уйдет завтра, это будет еще лучше. В настоящее время «Реал» уже общается с тем клубом, который может выкупить контракт Бэйла», — приводит слова Зидана газета AS.

При этом специалист заверил, что у него нет конфликта с игроком, так что его возможная продажа не является следствием личных отношений.

«Просто наступил момент для расставания. Команда должна измениться, и я обязан принимать подобные решения. Не знаю, произойдет ли это в ближайший день или два, но ситуация изменится, и так будет лучше для всех», — подытожил француз.

Стоит ли говорить, что публичные заявления в таком ключе изрядно возмутили агента Бэйла Джонатана Барнетта.

«Зидан — это просто позор. Говорить так о человеке, который сделал так много для «Реала»!

Если Гарет и покинет клуб, то только исходя из собственных интересов. Его трансфер не будет иметь никакой связи с давлением Зидана», — заявил агент порталу ESPN.

Сам Бэйл никак не прокомментировал ситуацию, видимо, не желая накалять и без того неблагоприятную обстановку.

Ранее испанские СМИ сообщали, что футболист был готов остаться в Мадриде, несмотря на отсутствие игровой практики, поскольку такую зарплату, как в «Реале», ему не смог предложить ни один из клубов, интересовавшихся возможностью трансфера.

Напомним, контракт валлийца со «сливочными» действует до 2022 года, и по нему он получает около 17 млн евро каждый сезон.

«У меня еще есть три года по договору. Если «Реал» хочет, чтобы я ушел, то пусть дадут мне все полагающиеся деньги за оставшееся время.

Если нет, то я не уйду. И если мне придется все три года играть в гольф, то я буду это делать», — такие слова произнес Бэйл после заключительного матча Примеры сезона-2018/19, по информации Radioestadio.

С таким настроем, очевидно, в Мадриде делать нечего. Однако из-за того, что Бэйл не желает терять в зарплате, покупателя на него долго не находилось. Теперь же, если верить словам Зидана, ситуация изменилась.

Но кто из клубов готов удовлетворить запросы валлийца, который последние несколько лет не демонстрирует своей лучшей игры?

Возможный ответ на этот вопрос дал портал The Independent, который сообщил о грядущей трансферной многоходовочке с участием «Реала» и «ПСЖ».

Не секрет, что в составе французского клуба тоже есть проблемный игрок, который получает баснословные деньги и больше не желает приносить пользу команде, — Неймар.

Только вот его зарплата достигает 40 млн евро в год, и по сравнению с этим запросы Бэйла кажутся детским лепетом. Сообщается, что именно «ПСЖ» стал тем клубом, который готов принять к себе валлийца и отдать в обмен Неймара, получив при этом еще некоторую доплату от «Реала».

Ранее бразилец пытался добиться возвращения в «Барселону» к своим друзьям Лионелю Месси Луису Суаресу , однако переговоры уже долгое время не двигаются с мертвой точки. Проблема здесь в финансовых затруднениях сине-гранатовых: на последний трансфер Антуана Гризманна за 120 млн евро руководству клуба даже пришлось брать кредит.

Неудивительно, что с приобретением дорогостоящего нападающего «ПСЖ» возникли еще большие проблемы.

По информации испанских СМИ, чтобы заполучить Неймара, «Барселона» даже предлагала французам двух игроков бесплатно, но в этих многосторонних переговорах что-то пошло не так.

Отнюдь не все футболисты по своему желанию готовы покинуть «блауграну», а тут надо уговорить сразу двоих — причем именно тех, кого выберет «ПСЖ».

В конце концов представители бразильца сами предложили его кандидатуру «Реалу», когда поняли, что переговоры о переходе в «Барселону» продвигаются слишком медленно. Судя по всему, теперь нас ожидает очередной виток трансферной саги Неймара, в которую невероятным образом вписался Бэйл.