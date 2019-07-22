«Хулиганы те, кто бьет палками»: фанаты ответили РПЛ

Столкновение фанатов «Спартака» с полицией после выездного матча с «Ростовом» продолжает оставаться одной из самых резонансных тем в отечественном футболе. Так наставник дончан Валерий Карпин заявил, что с подобными происшествиями надо бороться, чтобы не случалось рецидивов, тогда как объединение болельщиков красно-белых «Фратрия» призвало Российскую премьер-лигу (РПЛ) не просто разобраться с вопиющим инцидентом, но и в целом пересмотреть отношение к болельщикам.

Российская премьер-лига намерена продолжить проверку инцидента, произошедшего с гостевыми болельщиками после матча второго тура чемпионата России «Ростов» — «Спартак» (2:2).

Во время давки в подтрибунном помещении у фанатов красно-белых произошло столкновение с ОМОНом. Все восемь задержанных в результате беспорядков были отпущены спустя сутки.

«Все задержанные отпущены из полиции. В отношении них были составлены административные протоколы по статье 20.31 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации», — сообщил «СЭ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Ростовской области.

Очевидно, что случившееся на «Ростов-Арене» вызвало большой резонанс в мире российского футбола. Свое мнение относительно произошедшего высказали многие футбольные персоны, среди которых оказался и главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.

«Не знаю деталей того, что происходило, хотя слышал и читал о каком-то конфликте. Все это не красит наш футбол, с подобным надо бороться, чтобы не случалось рецидивов», — заявил специалист.

Высказался по поводу инцидента и экс-наставник ростовской команды Игорь Гамула . Он заметил, что в произошедшем нет ни правых, ни виноватых.

«На любых стадионах любых городов есть ошибки правоохранителей. Везде стреляют, не только в Ростове-на-Дону. И так стреляют, что дети, наверное, спать не будут. Но я не владею точной информацией, что там произошло. Наверное, что-то случилось, зацепились, кто-то что-то сказал. Это же так просто не бывает, чтобы подходили и били тебя дубинкой. Думаю, присутствовали какие-то нюансы», — цитирует Гамулы «Евро-Футбол».

Куда острее выглядит комментарий стюарда «Ростов-Арены», заявившего, что «таких зверей», как болельщиков «Спартака» и «Ростова» в день матча он давно не видел: все хотели выбежать из очереди, пинали стюардов.

«Спартак» как обычно пронес файеры, петарды… И удивляются, чего это их бьют и вообще плохо относятся на «шмоне», так как они часто массово проносят», — приводит слова стюарда «КП — Ростов».

Ранее болельщики красно-белых разместили в социальных сетях видеоролики, на которых они толкаются с контролерами стадиона, скандируя «Один за всех и все за одного!», а затем начинается конфликт с омоновцами, которые отгоняют толпу от стюардов, попутно нанося удары некоторым фанатам дубинками.

Впоследствии объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» на своем сайте выступило с заявлением по инциденту с фанатами московского клуба, в котором говорится о том, что кадры с избиением простых болельщиков уже мало кого по-настоящему удивляют.

«Мы все уже привыкли к тому, что у нас не считаются ни с мнением болельщиков, ни с ними самими, ни с их здоровьем, временем и удобствами. «благодаря» таким случаям, всем становится очевидно, что хулиганы на футболе сегодня — это отнюдь не болельщики, а те, кто, прикрывая свои лица масками, избивает людей с применением дубинок и электрошокеров. Именно из-за таких случаев наш футбол теряет зрителя, а болельщики теряют веру в адекватность организаторов футбольных матчей.

Мы призываем футбольное сообщество (РФС, РПЛ, клубы) не только разобраться в произошедшем инциденте и наказать виновных, но и пересмотреть отношение к организации матчей в России и пересмотреть отношение к болельщикам, вспомнить наконец, что все это организовывается именно для зрителя!»

Что же касается правоохранительных органов, то у них свое видение произошедшего. Так в докладе врио заместителя начальника Управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России по Ростовской области говорится о том, что столкновения между болельщиками «Спартака» и стюардами начались уже спустя пять минут после окончания встречи и объясняться долгим ожиданием они не могут.

Также отмечается, что фанаты якобы отказывались прекратить свои агрессивные действия и продолжали создавать давку, из-за чего на место инцидента был вызван наряд ОМОНа, который оттеснил толпу болельщиков красно-белых и организовал «свободный выход граждан с гостевой трибуны».

При этом ранее в первоначальном заявлении РПЛ отмечалось, что причиной конфликта стало то, что полицейские задержали на выходе нескольких болельщиков, которые использовали пиротехнику во время матча, в том числе бросая ее в сторону стюардов. В ответ на действия полиции другие фанаты «Спартака» якобы попытались отбить друзей у стражей порядка, из-за чего и началась потасовка.