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Жеребьевка Лиги чемпионов: БАТЭ, «Краснодар» и киевское «Динамо» узнали соперников 

Спорт-Экспресс + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Состоялась жеребьевка 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов. "Краснодар" встретится с "Порту". Примечательно, что по результатам жеребьевки ему изначально досталось киевское "Динамо", но клубы из России и Украины в еврокубках разводят по разным корзинам с 2014 года. Киевлянам в соперники достался "Брюгге".
Чемпион Белоруссии БАТЭ в случае победы во втором раунде над "Русенборгом" из Норвегии попадет на победителя противостояния "Марибор" — АИК.
Первые матчи 3-го раунда пройдут 6 и 7 августа, ответные — 13 августа.

Путь чемпионов

ЧФР (Румыния)/"Маккаби" ТА (Израиль) — "Селтик" (Шотландия) — "Калью" (Эстония)
"Сутьеска" (Черногория)/АПОЭЛ (Кипр) — "Дандолк" (Ирландия)/"Карабах" (Азербайджан)
ПАОК (Греция) — "Аякс" (Голландия)
"Сабуртало" (Грузия)/"Динамо" (Хорватия) — "Ференцварош" (Венгрия)/"Валетта" (Мальта)
"Црвена Звезда" (Сербия)/ХИК (Финляндия) — "Нью-Сэйнтс" (Уэльс)/"Копенгаген" (Дания)
"Марибор" (Словения)/АИК (Швеция) — БАТЭ (Белоруссия)/"Русенборг" (Норвегия)

Путь лиги

"Истанбул" (Турция) — "Виктория Пльзень" (Чехия)/"Олимпиакос" (Греция)
"Краснодар" (Россия) — "Порту" (Португалия)
"Брюгге" (Бельгия) — "Динамо" (Украина)
ПСВ (Голландия)/"Базель" (Швейцария)— ЛАСК (Австрия)
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Футбол , Динамо
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