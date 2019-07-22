Жеребьевка Лиги чемпионов: БАТЭ, «Краснодар» и киевское «Динамо» узнали соперников

Состоялась жеребьевка 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов. "Краснодар" встретится с "Порту". Примечательно, что по результатам жеребьевки ему изначально досталось киевское "Динамо" , но клубы из России и Украины в еврокубках разводят по разным корзинам с 2014 года. Киевлянам в соперники достался "Брюгге".

Чемпион Белоруссии БАТЭ в случае победы во втором раунде над "Русенборгом" из Норвегии попадет на победителя противостояния "Марибор" — АИК.

Первые матчи 3-го раунда пройдут 6 и 7 августа, ответные — 13 августа.

Путь чемпионов

ЧФР (Румыния)/"Маккаби" ТА (Израиль) — "Селтик" (Шотландия) — "Калью" (Эстония)

"Сутьеска" (Черногория)/АПОЭЛ (Кипр) — "Дандолк" (Ирландия)/"Карабах" (Азербайджан)

ПАОК (Греция) — "Аякс" (Голландия)

"Сабуртало" (Грузия)/"Динамо" (Хорватия) — "Ференцварош" (Венгрия)/"Валетта" (Мальта)

"Црвена Звезда" (Сербия)/ХИК (Финляндия) — "Нью-Сэйнтс" (Уэльс)/"Копенгаген" (Дания)

"Марибор" (Словения)/АИК (Швеция) — БАТЭ (Белоруссия)/"Русенборг" (Норвегия)

Путь лиги

"Истанбул" (Турция) — "Виктория Пльзень" (Чехия)/"Олимпиакос" (Греция)

"Краснодар" (Россия) — "Порту" (Португалия)

"Брюгге" (Бельгия) — "Динамо" (Украина)

ПСВ (Голландия)/"Базель" (Швейцария)— ЛАСК (Австрия)