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Бывший президент «Реала» недоволен ситуацией с Бейлом 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Рамон Кальдерон, занимавший пост президента мадридского "Реала" с 2006 по 2009 год, прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг валлийского нападающего Гарета Бейла, передает Sky Sports.
"Эта ситуация неприемлема для всех, для игрока, тренера и клуба. Зидан давно от него отказался. Он сказал, что хочет сохранить Роналду и продать Бейла, президент не последовал этому совету, поэтому Зидан покинул клуб в мае 2018 года. Когда он вернулся, ему обещали, что Бейла в будущем там не будет. ", — рассказал Кальдерон.
"Правда в том, что никаких предложений по Бэйлу не поступало. Это еще одна проблема. Они говорят о китайских клубах. Но там есть проблема с правилами трансферов, при которых клуб должен заплатить столько же и местной федерации", — считает экс-президент "сливочных".
Он также добавил, что наиболее приятным для обеих сторон решением ситуации была бы аренда 30-летнего игрока, однако вряд ли кто-либо захочет предложить такой вариант "королевскому" клубу на данный момент.
Недавно французский наставник "Реала" Зинедин Зидан сказал после одного из матчей Международного кубка чемпионов о том, что Бейл покинет команду в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что Джонатан Барнетт, агент валлийского нападающего мадридского "Реала" Гарета Бейла, рассказал о том, какие меры предпримет в связи с тем, что "сливочные" ищут новый клуб для футболиста.
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Футбол , Зинедин Зидан , Рамон Кальдерон , Джонатан Барнетт , Реал
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