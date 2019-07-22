Бывший президент «Реала» недоволен ситуацией с Бейлом

Рамон Кальдерон , занимавший пост президента мадридского "Реала" с 2006 по 2009 год, прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг валлийского нападающего Гарета Бейла, передает Sky Sports.

"Эта ситуация неприемлема для всех, для игрока, тренера и клуба. Зидан давно от него отказался. Он сказал, что хочет сохранить Роналду и продать Бейла, президент не последовал этому совету, поэтому Зидан покинул клуб в мае 2018 года. Когда он вернулся, ему обещали, что Бейла в будущем там не будет. ", — рассказал Кальдерон.

"Правда в том, что никаких предложений по Бэйлу не поступало. Это еще одна проблема. Они говорят о китайских клубах. Но там есть проблема с правилами трансферов, при которых клуб должен заплатить столько же и местной федерации", — считает экс-президент "сливочных".

Он также добавил, что наиболее приятным для обеих сторон решением ситуации была бы аренда 30-летнего игрока, однако вряд ли кто-либо захочет предложить такой вариант "королевскому" клубу на данный момент.

Недавно французский наставник "Реала" Зинедин Зидан сказал после одного из матчей Международного кубка чемпионов о том, что Бейл покинет команду в ближайшее время.