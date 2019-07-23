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«Барселона» предложит Месси новый контракт 

Москва24 + ещё 13 3 часа назад
Фото: AFP 2019/LLUIS GENE
Испанский футбольный клуб "Барселона" намерена предложить лидеру команды Лионелю Месси новый контракт. Срок соглашения будет рассчитан до 2023 года. Об этом сообщает издание ESPN.
По имеющейся информации, вести переговоры с футболистом и его агентом будет лично президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу. Если подписание состоится, то Месси будет играть в клубе до 36 лет.
Нынешний контракт футболиста с командой рассчитан до лета 2021 года. Новое соглашение станет для Месси уже десятым. Всю свою карьеру аргентинский футболист играет за "Барселону".
Ранее пользователи соцсетей "состарили" известных футболистов, используя новое приложение. "Пожилым" сделали и Лионеля Месси.
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